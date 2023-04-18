Ankaragücü Başkanı Koca: Fenerbahçe maçının hakemi galibiyetimizi engelledi

"Etik dışı zihniyet futbolu ele geçirmiştir"

"Fenerbahçe maçının hakemi sonucu aleyhimize çevirdi"

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, - MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Futbolumuz, devam eden bir ahlaki krizle karşı karşıyadır. Saha içerisinde ve dışında oyunun her seviyesinde etik dışı zihniyet futbolu ele geçirmiştir. Hem hakem tarafından hem de rakibi tarafından kollanarak maç kazanan takımlar, ahlaki değerleri hiçe saymaktadır. Fenerbahçe maçının hakemi galibiyetimizi engellemiş, lehimize olan maç sonucunu aleyhimize çevirmiştir" dedi.

Koca'nın açıklamalarının ardından kulübün basın sözcüsü Hüseyin Aytekin, 3 büyük kulüp dışındaki süper lig kulüplerine gönderilmek üzere hazırlanan 'Adalet Her Kulübe Lazım' başlıklı çağrı mektubunu okudu.