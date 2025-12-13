Ankara Yelken 25'inci Yıl Kupası'nda Genç ve Yetişkin Sporcular Bir Arada Yarıştı

ANKARA Yelken Kulübü'nün kuruluşunun 25'inci yılı kapsamında düzenlenen Ankara Yelken 25'inci Yıl Kupası'nda genç ve yetişkin sporcular aynı parkurda ilk kez yer aldı. Bu yarışın en genç sporcularının yer aldığı Cape Horn takımının sporcuları Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

En genç takımda olduğu grupta tek kız olarak yarışan Sunaz Görgel, "Çok heyecanlıyız. İlk defa bu kadar büyük yelkenle yarışıyoruz. Küçük küçük yarışmıştık ama ilk kez büyük bir takım olarak yarışma şansımız olacak. Çok heyecanlıyız. Biz genç olmamızı hiçbir zaman dezavantaj olarak görmüyoruz. Aksine bence daha deneyimliyiz diğer ekiplerden. Bizim deneyimimiz var. Genç olmamızın avantajı da tam olarak bu" ifadelerini kullandı.

ALİ İLYAS SOLMAZ: İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK BİR TEKNEYLE YARIŞIYORUZ

İlk kez büyük tekne ile yarışacaklarını aktaran Ali İlyas Solmaz, "İlk defa bu kadar büyük bir tekneyle yarışıyoruz ama hava bir tık daha düşük olmasa daha güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlarla döneceğiz. Rüzgar çok az o yüzden tekneyi bayıp havayı da alıp hızlanmamız lazım, saatleri yakalamamız lazım. O yüzden biraz zor olacak yeni bir tekneyle düşük havada yarışmaya çalışmak. Elimizden geleni yapacağız. Biz ekip olarak günlük hayatımızda da yakın arkadaşlarız. İstanbul'da yarışları hep beraber kazandık. Birbirimize güvenerek yarıştık. Her zamanda öyle olacak" diye konuştu.

KUZEY EFE SARGIN: BİZ ÖNCELİKLE BİRBİRİMİZLE KURDUĞUMUZ BAĞA GÜVENİYORUZ

Ekip olarak kurdukları bağın öneminin altını çizen Kuzey Efe Sargın, "Bizim için ilk defa böyle bir deneyim olacak. İlk defa böyle büyük bir teknede yarışacağız. Kulübümüzü de ayrıyeten çok tebrik ediyoruz. 25'inci yılımızı kutluyorum şimdiden. Biz gençlerle büyüdük, genç arkadaşlarımızla beraber büyütmeye çalışıyoruz kulübümüzü. Biz de bu kulübün en genç bireyleri olarak sürdürmek istiyoruz. Biz öncelikle birbirimizle kurduğumuz bağa güveniyoruz. Bazı görevlerimiz oluyor. Bu görevleri yerine getirebilmek için birbirimizle iletişim halinde olmamız gerekiyor. Ben takımımla gurur duyuyorum. Hepimizin farklı görevleri var. Onun dışında da bizim için iyi bir şey güven duygusu. Aramızdaki bağ çok iyi tutmamız gerekiyor. Öncelikle genç sporcu olarak kulübün en eski sporcusuyum. Tekne kaptanımız Mehmet kaptana çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir beceri ve deneyim elde edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

BURAK ERİŞ: YARIŞLARA HEP BİRLİKTE GİTTİĞİMİZ İÇİN BİRBİRİMİZE GÜVENİYORUZ

Burak Eriş ise, "Yarışlara hep birlikte gittiğimiz için birbirimize güveniyoruz. Ben onlara, onlarda bana güveniyor. Bu durum aramızda büyük bir dayanak oluyor" dedi.