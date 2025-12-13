Haberler

Ankara Yelken 25'inci Yıl Kupası'nda Genç ve Yetişkin Sporcular Bir Arada Yarıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Yelken Kulübü'nün 25'inci yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışta, genç ve yetişkin sporcular aynı parkurda yarışarak önemli bir deneyim yaşadı. Genç sporcular, büyük tekne ile ilk kez yarışmanın heyecanını dile getirdi.

ANKARA Yelken Kulübü'nün kuruluşunun 25'inci yılı kapsamında düzenlenen Ankara Yelken 25'inci Yıl Kupası'nda genç ve yetişkin sporcular aynı parkurda ilk kez yer aldı. Bu yarışın en genç sporcularının yer aldığı Cape Horn takımının sporcuları Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

En genç takımda olduğu grupta tek kız olarak yarışan Sunaz Görgel, "Çok heyecanlıyız. İlk defa bu kadar büyük yelkenle yarışıyoruz. Küçük küçük yarışmıştık ama ilk kez büyük bir takım olarak yarışma şansımız olacak. Çok heyecanlıyız. Biz genç olmamızı hiçbir zaman dezavantaj olarak görmüyoruz. Aksine bence daha deneyimliyiz diğer ekiplerden. Bizim deneyimimiz var. Genç olmamızın avantajı da tam olarak bu" ifadelerini kullandı.

ALİ İLYAS SOLMAZ: İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK BİR TEKNEYLE YARIŞIYORUZ

İlk kez büyük tekne ile yarışacaklarını aktaran Ali İlyas Solmaz, "İlk defa bu kadar büyük bir tekneyle yarışıyoruz ama hava bir tık daha düşük olmasa daha güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlarla döneceğiz. Rüzgar çok az o yüzden tekneyi bayıp havayı da alıp hızlanmamız lazım, saatleri yakalamamız lazım. O yüzden biraz zor olacak yeni bir tekneyle düşük havada yarışmaya çalışmak. Elimizden geleni yapacağız. Biz ekip olarak günlük hayatımızda da yakın arkadaşlarız. İstanbul'da yarışları hep beraber kazandık. Birbirimize güvenerek yarıştık. Her zamanda öyle olacak" diye konuştu.

KUZEY EFE SARGIN: BİZ ÖNCELİKLE BİRBİRİMİZLE KURDUĞUMUZ BAĞA GÜVENİYORUZ

Ekip olarak kurdukları bağın öneminin altını çizen Kuzey Efe Sargın, "Bizim için ilk defa böyle bir deneyim olacak. İlk defa böyle büyük bir teknede yarışacağız. Kulübümüzü de ayrıyeten çok tebrik ediyoruz. 25'inci yılımızı kutluyorum şimdiden. Biz gençlerle büyüdük, genç arkadaşlarımızla beraber büyütmeye çalışıyoruz kulübümüzü. Biz de bu kulübün en genç bireyleri olarak sürdürmek istiyoruz. Biz öncelikle birbirimizle kurduğumuz bağa güveniyoruz. Bazı görevlerimiz oluyor. Bu görevleri yerine getirebilmek için birbirimizle iletişim halinde olmamız gerekiyor. Ben takımımla gurur duyuyorum. Hepimizin farklı görevleri var. Onun dışında da bizim için iyi bir şey güven duygusu. Aramızdaki bağ çok iyi tutmamız gerekiyor. Öncelikle genç sporcu olarak kulübün en eski sporcusuyum. Tekne kaptanımız Mehmet kaptana çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir beceri ve deneyim elde edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

BURAK ERİŞ: YARIŞLARA HEP BİRLİKTE GİTTİĞİMİZ İÇİN BİRBİRİMİZE GÜVENİYORUZ

Burak Eriş ise, "Yarışlara hep birlikte gittiğimiz için birbirimize güveniyoruz. Ben onlara, onlarda bana güveniyor. Bu durum aramızda büyük bir dayanak oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu kardeşiniz yapsa dahi sakın tüketmeyin! İnternetten bidonla alınıp, pet şişeyle satılıyor

Kardeşiniz yapsa dahi tüketmeyin! İnternetten pet şişeyle satılıyor
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Bunu kardeşiniz yapsa dahi sakın tüketmeyin! İnternetten bidonla alınıp, pet şişeyle satılıyor

Kardeşiniz yapsa dahi tüketmeyin! İnternetten pet şişeyle satılıyor
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
title