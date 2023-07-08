Ankara, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne ev sahipliği yapacak

Ankara, temmuz ayında dünyanın en prestijli satranç ligleri arasında gösterilen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne ev sahipliği yapacak. Satranç Süper Ligi'nde 12 takım 11 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek.< Ankara'da 9-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Süper Lig'de, aralarında 33'ü Büyükusta (Grandmaster-GM) olan 88'i unvanlı satranç sporcusu olmak üzere toplamda 149 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor