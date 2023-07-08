Üye Girişi
Haberler
Ankara, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne ev sahipliği yapacak

Ankara, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne ev sahipliği yapacak

Spor Haberleri

Ankara, temmuz ayında dünyanın en prestijli satranç ligleri arasında gösterilen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne ev sahipliği yapacak. Satranç Süper Ligi'nde 12 takım 11 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek.

Ankara, temmuz ayında dünyanın en prestijli satranç ligleri arasında gösterilen Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne ev sahipliği yapacak. Satranç Süper Ligi'nde 12 takım 11 tur boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek.< Ankara'da 9-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Süper Lig'de, aralarında 33'ü Büyükusta (Grandmaster-GM) olan 88'i unvanlı satranç sporcusu olmak üzere toplamda 149 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İş Bankası Türkiye Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title