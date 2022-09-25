Ankara spor: TFF 2. Lig: Balıkesirspor 0 Ankara Demirspor: 2 Spor Haberleri Edinilen Ankara haberine göre TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor konuk ettiği Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor konuk ettiği Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanan 6. hafta karşılaşmasında ilk yarı golsüz tamamlandı. 2. yarıda konuk ekip Ankara Demirspor 59. dakikada Mücahit Can Akçay ve 81. dakikada Mervan Yiğit'in ayağından bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 4 puanda kalırken Ankara Demirspor puanını 9'a çıkardı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Demirspor Balıkesirspor Balıkesir Spor Haberler

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