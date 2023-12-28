Ankara Sincan Belediyespor U-15 Takımı Şampiyon Oldu

Ankara Sincan Belediyespor U-15 Takımı, profesyonel grupta adını şampiyonluğa yazdırarak kupayı kaldırdı. Büyük bir başarıya imza atan Sincan Belediyesporlu gençler, ilçeyi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

Sincan Belediyespor altyapı takımları başarıdan başarıya koşuyor. 2022-2023 sezonunu şampiyon kapatan Sincan Belediyespor U-15 Takımı yeni sezonda da başarıya koşmayı hedefliyor. Büyük bir başarıya imza atan Sincan Belediyesporlu gençler, ilçeyi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

16 maçta 13 galibiyet

U-15 Takımı başarılarına bir yenisini ekledi. A ligi profesyonel grupta Hacettepe 1945, Ankara Demirspor, Ankara Spor ve son maçında Keçiören Bağlumspor'u 9-1 yenerek tarih yazan sporcular, 16 maçta 13 galibiyet alarak şampiyon oldu.

Kupasını Futbol İl Temsilcisi Ercan Tecimer'den alarak büyük heyecan yaşayan genç sporcular, Sincan'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını kazandı.

Ankara ekibi desteklerinden dolayı Sincan Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Tarman ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti. - ANKARA