Ankara'nın Güdül ilçesinde Halatla Atlama etkinliği düzenlenecek

Ankara'nın Güdül ilçesinde İn-Önü mağaralarından halatla atlama etkinliği gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, yarın saat 16.00'da Halatla Atlama (Rope Jumping-RJ) etkinliği yapılacağını belirtti.

RJ Türkiye ekibinden gelen heyetle alanda ve mağaralar bölgesinde incelemede bulunduklarını anlatan Yalçın, "Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok dalda spor yapılmasına da imkan sağlayan alanları değerlendiriyoruz. RJ Türkiye ekibi, oldukça görkemli ve heybetli duran İn-Önü mağaraları üzerinden RJ atlayışları gerçekleştirecek. Biz de ilgiyle izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, bu tür etkinliklerle ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini bildirdi.