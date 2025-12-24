Haberler

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni 3-1 mağlup etti. Maçta Halil Can Ayan, Ali Akman ve Erkam Develi'nin golleriyle galip gelen ev sahibi ekipte Ali Akman kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Halil Can Ayan (Dk. 73 İbrahim Akdağ), Süleyman Luş, Eren Sami Poyraz (Dk. 61 Fernandes), Erkam Develi, Vellington, Haqi (Dk. 83 Roshi), Tahsin Özler (Dk. 61 Ezeh), Hakan Bilgiç (Dk. 83 Ali Dere), Ali Akman

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Muhammet Fatih Yeniay, Batuhan Ekinci (Dk. 58 Muhammet Emir Terzi), Ali Keten, Yiğit Efe Has, Mustafa Kaçan, Ali Eren İyican, Mustafa Arda Akkaş (Dk. 46 Emir Ali Ağaçe), Alhan Kurtoğlu (Dk. 46 Barış Zeren), Eren Büyükbaş (Dk. 58 Arif Emre Eren), Alperen Yılmaz, Arda Çeşmebaşı (Dk. 70 Emre Can Yeşilöz)

Goller: Dk. 17 Halil Can Ayan, Dk. 37 Ali Akman, Dk. 80 Erkam Develi ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 59 Arif Emre Eren ( Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)

Sarı kart: Dk. 70 Abdullah Çelik ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 45 Ali Akman ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta karşılaşmasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni 3-1 yendi.

Maçın ilk yarısına hızlı başlayan başkent ekibi, 17. dakikada kale önünde topla buluşan Halil Can Ayan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

37. dakikada Ankara Keçiörengücü farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında Abdullah Çelik'in pasında topla buluşan Ali Akman, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-0

Oyunun 45. dakikasında rakibine sert müdahalede bulunan Ankara Keçiörengücü oyuncusu Ayhan Akman kırmızı kart gördü.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren başkent ekibi, sol taraftan geliştirdiği atakta Ferndandes'in pasında Erkam Develi topu şık bir plase vuruşla ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı.

Konuk takım Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un tek golünü ise 59. dakikada Arif Emre Eren kaydetti.

Ankara Keçiörengücü karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
