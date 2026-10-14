Haberler

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı. Maçta iki takım da pozisyonlardan yararlanamazken Keçiörengücü, evinde bir puanla yetindi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Gökcan Kaya'nın son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Serdar Gürler'in şutu az farkla auta çıktı.

28. dakikada Gökcan Kaya'nın dar açıdan şutunda kaleci Mehmet topu çeldi. Seken topu önünde bulan Serdar Gürler'in şutunu ise savunma önledi.

58. dakikada Keçiörengücü'nün atağında içeriye yapılan orta kafalardan sekerek Wellington'un önüne düştü. Wellington'un vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Hakan Ülker, Çağrı Yıldırım, Batuhan Bıyıklı

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu (Süleyman Luş dk. 46), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Herculano Nabian dk. 80), Alcidio Raice (Erkam Develi dk. 74), Francis Ezeh (Moryke Fofana dk. 81), Mame Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Ömer Faruk Demirel, Jefforson, Oğuzhan Ayaydın, Enes Yılmaz

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Iğdır FK: Jakub Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Loic Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Giovanni Crociata, Moustapha Camara (Leandro Bacuna dk. 83), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Felix Afena-Gyan dk. 69), Arda Çolak (Özder Özcan dk. 69)

Yedekler: Taha Tepe, Devran Şenyurt, Arda Öztürk, Malik Yılmaz, Alperen Selvi, Leo Çalışkan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Sarı kartlar: Francis Ezeh, Wellington, Süleyman Luş, İbrahim Akdağ (Ankara Keçiörengücü), Alim Öztürk, Moustapha Camara (Iğdır FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Altıncıysa altıncı, foncuysa foncu, ucu kime kadar gidiyorsa gitsin

MHP’den fon soruşturmalarına net mesaj! Ucu kime kadar gidiyorsa...
İsrail'de gizemli cisim alarmı! Ordu teyakkuza geçti

Gökyüzündeki cisim orduyu teyakkuza geçirdi
Canlı anlatım: Maçta beşinci gol geldi

İngiltere'de fark giderek açılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'teki Louvre Müzesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

İlber Ortaylı'nın "mutlaka görün" dediği müzede büyük kriz
Thierry Henry, Galatasaray taraftarına hayran kaldı: Daha önce hiç duymamıştım

Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray taraftarına hayran kaldı
Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı

Ünlü ismin sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
FETÖ'nün ABD uzantılı finans ağı deşifre oldu! 4 operasyon, 33 gözaltı

FETÖ'nün ABD uzantılı finans ağı deşifre oldu! 4 operasyon, 33 gözaltı
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu

Ne gündü ama! Yağmur megakente kabus gibi çöktü

Osimhen baba oluyor! Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi

Osimhen baba oluyor! Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi

Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi

Binlerce Galatasaraylı taraftarın içinde bu atkıyı açtı