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Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu: Genç Oyunculara Yönelik Strateji

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu: Genç Oyunculara Yönelik Strateji
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Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, genç oyuncuları yetiştirme ve satma hedefleri doğrultusunda mücadele ettiklerini belirtti. Takım, Trendyol 1. Lig'deki Fatih Karagümrük maçını 1-0 kaybetti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, kulüp vizyonu olarak genç oyuncuları yetiştirip satmayı hedeflediklerini aktararak, "Bu mücadelede genç oyuncularımızdan faydalanmak istedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara temsilcisinin teknik sorumlusu Mehmet Yıldırım, "Olimpiyat Stadyumu malum. Şiddetli bir rüzgar vardı. Oyuncularımız sahada oyun oynarken zorlandılar. Ekip olarak takımın başına geldikten sonraki 5. maçımızdı. İlk 3 müsabakadan sonra ligin alt tarafıyla ilişkimizi çok şükür kesmiştik. Acaba yukarıya, üst sıralara tutunabilir miyiz diye düşüncemiz vardı. Maçın ilk yarısı ortada geçti. Bizim de rakibimizin de girdiği pozisyonlar vardı. Onlar bir pozisyonu değerlendirerek skor ürettiler. Biz bu mücadelede kulübümüzün de stratejisi olarak genç oyuncularımızdan faydalanmak istedik. Performanslarından memnunuz. Kulübümüz de zaten bu oyuncuları bünyesinde yetiştirerek satan bir kulüp. Genel anlamda kötü bir maç değildi bizim açımızdan. Rakip Fatih Karagümrük'e de kalan maçlarında başarılar dilerim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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