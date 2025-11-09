Haberler

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Koşukavak, Milli Maç Arasını Değerlendirmek İstiyor

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Koşukavak, Milli Maç Arasını Değerlendirmek İstiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 7-2'lik Adana Demirspor galibiyetinin ardından, milli maç arası için planlarını paylaştı ve oyuncuların gelişimine vurgu yaptı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2 haftada 6 puan aldıkları belirterek, milli maçlar için verilecek arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 7-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Çok kötü bir zemin. Bu zeminde oyun oynamak oyuncuların sağlığı açısından çok tehlikeli. Ben burada 2. maçımı oynadım. Oyunu ve oyuncuları geliştirmeye çalışıyoruz. Adana Demirspor'un durumu ve konumu belli. Alt sıralardan kurtulmak için bizim kazanmamız gerekiyordu. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. 2 haftada 6 puan aldık. Milli maçlar için verilecek arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. İnşallah Adana Demirspor eski günlerine döner. Onlara başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.