Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Koşukavak, Milli Maç Arasını Değerlendirmek İstiyor

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2 haftada 6 puan aldıkları belirterek, milli maçlar için verilecek arayı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 7-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Çok kötü bir zemin. Bu zeminde oyun oynamak oyuncuların sağlığı açısından çok tehlikeli. Ben burada 2. maçımı oynadım. Oyunu ve oyuncuları geliştirmeye çalışıyoruz. Adana Demirspor'un durumu ve konumu belli. Alt sıralardan kurtulmak için bizim kazanmamız gerekiyordu. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. 2 haftada 6 puan aldık. Milli maçlar için verilecek arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. İnşallah Adana Demirspor eski günlerine döner. Onlara başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADANA