Ankara Keçiörengücü, Sarıyer'i 3-0 Geçti
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, SMS Grup Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle başkent ekibi, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk maçından üç puanla ayrıldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Gökmen Baltacı, Mehmet Pekmezci
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 90 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan (Dk. 46 Roshi), Rroca (Dk. 84 Alper Potuk), Ezeh (Dk. 78 Hüseyin Bulut), Diouf (Dk. 84 Junior Fernandes)
Sms Grup Sarıyer : Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 83 Muhammed Ali Özbaskıcı), Camara, Berkay Aydoğmuş (Dk. 56 Babacar), Anziani (Dk. 70 Anıl Koç), Urie (Dk. 83 Muhammed Mert), Dembele (Dk. 70 Traore)
Goller: Dk. 20 ve 60 Diouf, Dk. 35 Oğuzcan Çalışkan ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 63 İbrahim Akdağ ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 86 Traore ( Sms Grup Sarıyer )
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-0 yendi.
Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrıldı.
Ligde 5 maç sonra galip gelen başkent ekibi puanını 14'e yükseltirken, İstanbul temsilcisi 8 puanda kaldı.