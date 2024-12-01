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Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0'lık skorla geçti. Maçta golleri Dembele ve Rroca kaydetti.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç

Şanlurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Fatih Eren, Kayode, Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Begic (Dk. 70 Forsel) Cuma Menzile (Dk. 46 Atakan Aybastı) Ahmet Gökbayrak (Dk. 73 Ofosu)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Kaan Yıldız, Caulker, Arda Şengül, Ali Dere, Camara, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 86 Recep Taşbakır) Görkem Bitin, Dembele (Dk. 77 Togui) Erkam Develi, Rroca (Dk. 77 Orhan Nahırcı)

Gol: Dk. 60 Dembele, Dk. 63 Rroca ( Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Dk. 15 Fatih Eren, Dk. 30 Mehmet Coşkun ( Şanlıurfaspor ), Dk. 14 Görkem Bitim, Dk. Arda Şengül ( Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Spor
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