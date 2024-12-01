Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı

Muhalifler, kritik şehre girmeye başladı

 Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi

Esad'ın meşhur sarayı da artık muhaliflerde

 Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar
Tel Rıfat'ta onlarca PKK'lı terörist ele geçirildi

Tel Rıfat'ta PKK'lılar böyle yakalandı

Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u 2-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de oynanan maçta Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Goller Dembele ve Rroca'dan geldi.

0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada ceza sahası içinde Ahmet Gökbayrak'ın kafa vuruşunda kaleci güçlükle topu kornere çeldi.

45. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği orta ile şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Abdulkadir kornere çeldi.

60. dakikada Rroca'nın sert şutunda kaleci Abdulkadir'den seken topla buluşan Dembele vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

63. dakikada Ankara Keçiörengücü serbest vuruş kazandı. Rroca direkt kaleye yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 0-2

77. dakikada Forsell'in pasında topla buluşan Kayode'nin sol çaprazdan vuruşu üstten auta çıktı.

Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç

Şanlıurfaspor : Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Kayode, Hasan Hüseyin Acar (Mehmet Yüksel dk. 84), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Amar Begiç (Forsell dk. 73), Cuma Menize (Atakan Aybastı dk. 46), Ahmet Gökbayrak (Ofusu dk. 73)

Yedekler: Tokotaev, Furkan Şamil Çetin, Ashkovski, Nafican Yardımcı, Efe Arda Koyuncu, Salih Şen

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Develi, Eduart Rroca (Orhan Nahırcı dk. 77), Dembele (Togui dk. 77), Ali Dere, Görkem Bitin (Bıram Diouf dk. 86), Camara (Abazaj dk. 90), Arda Hilmi Şengül, Oğuzhan Ayaydın (Recep Taşbakır dk. 86), Uğur Kaan Yıldız, Roy Caulker

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Halil Can Ayan, Yılmaz Basravi, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Dembele (dk. 60), Rroca (dk. 63) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Mehmet Coşkun, Fatih Eren (Şanlıurfaspor), Arda Hilmi Şengül, Görkem Bitin, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar
img

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler
img

Suriye Devlet Başkanı Esad sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GALATASARAY EYÜPSPOR maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Eyüp maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Rize maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (Galatasaray Eyüpspor) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (GALATASARAY EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık Galatasaray Eyüpspor maçı nereden izlenir? Galatasaray Eyüpspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Eyüpspor maçı hangi kanalda? GS Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha bugün yayınlanacak mı? 1 Aralık Pazar Deha yeni bölüm var mı? Real Madrid Getafe Arda Güler oynuyor mu, yedek mi? Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Getafe golleri kim attı, canlı maç anlatımı ÖZET - GOLLER!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.