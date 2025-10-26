Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay dönemi sona erdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, bu sezon teknik direktör Sedat Ağçay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sedat Ağçay, bu sezon takımıyla çıktığı 11 maçta 2 galibiyet aldı.
- Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Sedat Ağçay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- Sedat Ağçay 31 Mart 2025'te göreve başlamıştı.
- Ankara Keçiörengücü bu sezon 11. hafta sonunda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 11 puan topladı.
- Takım ligde 15. sırada yer alıyor.
KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI
Kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Sedat Ağçay. Teknik direktörümüz Sedat Ağçay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
11 MAÇTA 2 GALİBİYET
Ağçay, 31 Mar 2025'te göreve başladğı başkent ekibini 2024-25 sezonunun son 7 haftasında çalıştırmıştı. Geçen sezon Ağçay yönetiminde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Ankara Keçiörengücü, bu sezon ise 11. hafta sonunda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda 11 puanla 15. sırada bulunuyor.