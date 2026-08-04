Keçiörengücü'nden Genç Kaleci Transferi
Trendyol 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, kaleci Efe Kaan Yıldız ile sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, kaleci Efe Kaan Yıldız ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Efe Kaan Yıldız ile anlaşmaya varmıştır. Efe'ye kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
22 yaşındaki file bekçisi, 2024'te başladığı profesyonel kariyerinde, altyapısından yetiştiği Altınordu'da oynadı.
Kaynak: AA