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Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Mara ve Oğuz Gürbulak'ın attığı gollerle skor eşitlendi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Bardhi, ceza sahası dışında sol çaprazda topu Mara'ya bıraktı. Ceza sahası içine giren Mara, kalecinin tersine meşin yuvarlağı yerden göndererek fileleri salladı. 1-0

33. dakikada Topalli sol köşede son çizgide topu kale önüne havalandırdı. Kale önünde Keçiörengücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Oğuz Gürbulak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

59. dakikada Oğuz Gürbulak; orta alanda buluştuğu topla sol çaprazdan savunmayla birlikte ceza yayına kadar ilerledi. Gürbulak'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Uçar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Korenica, rakip yarı sahada sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kale önüne gönderdi. Yüksekten gelen topa Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Hakemler: Raşit Yorgancı, Kadir Beyaz, Mehmet Sıraç Akpınar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Alihan Kubalas, Arda Hilmi Şengül (Ahmet Kesim dk. 72), Muharrem Cinan, Mara (Koray Kılınç dk. 80), Mikail Okyar, Selim Ilgaz (Ahmet Yazar dk. 46), Bardhi (Şahverdi Çetin dk. 68), Camara (Melih İnan dk. 68), Dembele

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Erkan Eyibil, Innocent, Orhan Nahırcı

Teknik Direktör: Cenk Özcan

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Sertan Tasqın, Graovac, Ensar Akgün, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dokanovic dk. 60), Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak (Doğukan Emeksiz dk. 83), Diallo (Honi dk. 60), Lima, Topalli (Korenica dk. 87)

Yedekler: Orhan Kurşun, Bedirhan Altunbaş, Kazım Can Kahya, Furkan Mehmet Doğan, Bartu Göçmen, Domgjonas

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Mara (dk. 4) (Ankara Keçiörengücü), Oğuz Gürbulak (dk. 33) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Şahverdi Çetin, Topalli, Oğuz Gürbulak (Manisa FK) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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