Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Bodrum FK arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Goller Gökdeniz Bayrakdar ve Melih İnan'dan geldi.

Ankara Keçiörengücü ile Bodrum FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

36. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Ali Aytemur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada Ariyibi'nin sol kanattan yaptığı yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dembele, bekletmeden kaleye şut çekti. Kaleci Sosua, ayaklarıyla yaptığı kurtarışta gole engel oldu.

48. dakikada ceza sahası içerisinde Kenan Özer'in pasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

66. dakikada Mohammed'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Metin Uçar meşin yuvarlağı iki hamlede kurtardı.

90+1. dakikada Ariyibi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Koray Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.

90+3. dakikada Muharrem Cinan'ın sol kanattan ortasında Camara topu ön direğe aşırttı. Ardından topla buluşan Melih İnan, kaleciden önce topa hamle ederek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Ozan Ergün, Baran Eraslan, Serhat Sağır, Burak Akdağ

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Özer Özdemir (Bahadır Yıldırım dk. 80), Haşim Arda Sarman, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı (Koray Kılınç, dk. 63), Erkam Develi (Mara, dk. 82), Ariyibi, Bardhi (Melih İnan, dk. 87), Camara, Dembele (Musa Caner Aktaş, dk. 63)

Yedekler: Batuhan Ataç, Erkam Reşmen, Şahverdi Çetin, Innocent, Halil Can Ayan

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Eren Albayrak (Süleyman Özdamar dk. 53), Gökdeniz Bayrakdar, Samet Yalçın, Mohammed, Burak Çoban (İmeri, dk. 80), Kenan Özer (Osman, dk. 79) Celal Dumanlı (Muhammed Gönülaçar, dk. 69)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Erkan Değişmez, Halil İbrahim Sevinç, Balde, Adem Metin Türk

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Melih İnan (dk. 90+3) (Ankara Keçiörengücü) Gökdeniz Bayrakdar (dk. 48) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Üzeyir Ergün (dk. 60) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Mohammed, Erkan Değişmez, Sousa, Ali Aytemur (Bodrum FK) - ANKARA