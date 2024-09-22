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Ankara Keçiörengücü, Iğdırspor'u 2-0 Mağlup Etti

Ankara Keçiörengücü, Iğdırspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, Iğdırspor'u sahasında 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Diouf kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Iğdırspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Halil Can'ın pasında sol kanatta topla buluşan Ali ceza sahası içine hareketlendi. Ali'nin son çizgiden ortasında kale önünde Diouf kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

42. dakikada sol kanatta topu alan Camara'nın ortasında arka direkte topa yükselen Diouf kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Halil Can'ın vuruşunda kaleci Furkan soluna yatarak meşin yuvarlağı çıkardı. Furkan'ın kale önünde çıkardığı topu alan Diouf'un şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

68. dakikada Halil Can'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Dembele ceza sahası içinden yaptığı vuruşunda kaleci Furkan meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mahmut Gülle, Arif Dilmeç

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Arda Şengül, Caulker, Orhan Nahırcı, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 75), Erkam Develi, Uğur Kaan Yıldız, Halil Can Ayan (Oğuzhan Çalışkan dk. 87), Rroca (Recep Taşbakır dk. 75), Camara (Traore dk. 63), Diouf (Dembele dk. 63)

Yedekler: Emre Satılmış, Abazaj, Görkem Bitin, Oğuzhan Ayaydın, Togui

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Iğdırspor: Furkan Köse, Berkan Keskin (Burak Altıparmak dk. 46), Burak Bekaroğlu (Mert Çölgeçen dk. 61), Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun (Halil İbrahim Sönmez dk. 61), Lico, Guima (Eysseric dk. 46), Ahmet Engin (Thuram dk. 7), Silva, Burak Çoban, Aleksic

Yedekler: Alp Arda, Alperen Selvi, Ömer Şişmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Niemann

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Diouf (dk. 20, dk. 42) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü), Thuram, Eysseric (Iğdırspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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