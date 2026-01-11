Haberler

Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 5 Hatayspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Hatayspor'u 5-0'lık skorla farklı bir şekilde yenerek önemli bir galibiyet aldı. Mame Diouf'un 4 golle dikkat çektiği maçta, Ezeh de bir gol kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

33. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde seken topu alan Odise Roshi, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Topla buluşan Mame Diouf'un bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+1. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Mame Diouf, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0

63. dakikada Ezeh, rakip yarı saha boyunca topu sürüp şutunu çekti, kaleci Demir'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

72. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde topun başına geçen Ali Dere'nin ortasında iyi yükselen Mame Diouf, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 4-0

88. dakikada köşe vuruşunda ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Erkam Develi, pasını Mame Diouf'a aktardı. Diouf, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Asen Albayrak, Çağrı Yıldırım, Sami Şad

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Hakan Bilgiç dk. 76), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul (Erkam Develi dk. 67), İbrahim Akdağ (Alper Duman dk. 83), Odise Roshi (Tahsin Özler dk. 67), Halil Can Ayan, Francis Ezeh (Süleyman Luş dk. 76), Mame Diouf

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Osman Haqi, Mexer, Junior Fernandes

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Mustafa Said Aydın (Abdulkadir Adıyaman dk. 83), Ali Yıldız (Cemil Berk Aksu dk. 67), Ersin Aydemir (Melih Şen dk. 66), Eren Güler (Barış Uzel dk. 67), Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy

Yedekler: Emir Dadük

Teknik Sorumlu: Gökhan Alaş

Goller: Mame Diouf (dk. 33, 45+1, 72, ve 88), Francis Ezeh (dk. 63) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Hüseyin Bulut (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
