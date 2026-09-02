Keçiörengücü, Ömer Faruk Demirel'i Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekibi Keçiörengücü, 23 yaşındaki forvet Ömer Faruk Demirel ile sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen oyuncu, daha önce Çankayaspor ve Niğde Belediyespor'da forma giydi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, forvet Ömer Faruk Demirel ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Ömer Faruk Demirel ile anlaşmaya varmıştır. Ömer'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Gençlerbirliği altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Çankayaspor ve Niğde Belediyespor formalarını giydi.
Kaynak: AA