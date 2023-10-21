Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yı 1-0 Yendi
Spor Haberleri
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi. Karşılaşma öncesi oyuncular Filistin'e destek için pankartla çıktı ve hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Ali Doğan, Haydar Avcı
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 84 Fırat Şaşi), Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Hasan Batuhan Artarslan, Orhan Ovacıklı, Estrela (Dk. 46 Alican Özfesli), Sefa Akgün (Dk. 84 Shala), Furkan Özhan (Dk. 89 Ufuk Budak), Rosheuvel (Dk. 89 Hüseyin Mevlütoğlu), Eren Tozlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Özer Özdemir, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Ariyibi (Dk. 85 Nyarko), Camara (Dk. 67 Melih İnan), Mara (Dk. 85 Innocent), Bardhi, Dembele (Dk. 72 Mayi)
Gol: Dk. 74 Mara ( Ankara Keçiörengücü)
Sarı kart: Dk. 38 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi.
Karşılaşma öncesi oyuncular sahaya Filistin'e destek için "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Erzurumspor FK'li oyuncular ise maç öncesi "Yaşasın özgür Filistin Devleti" yazılı formalarla ısınma hareketleri yaptı.