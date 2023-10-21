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Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yı 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 yendi. Karşılaşma öncesi oyuncular Filistin'e destek için pankartla çıktı ve hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.