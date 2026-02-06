Ankara Keçiörengücü, Enes Yılmaz'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, genç orta saha oyuncusu Enes Yılmaz ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Enes Yılmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Enes Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulüp, Bayer Leverkusen altyapısında yetişen ve Lecce alt yaş grubu takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcuyla Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgilere göre 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor