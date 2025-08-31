Ankara Keçiörengücü, Çorum FK'ya Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Çorum FK'ya 2-1 yenilerek kötü bir performans sergiledi. Maçın önemli anları arasında Ferhat Yazgan'ın 44. dakikada attığı gol ile Çorum FK öne geçti, ancak Ezeh'in 45. dakikada eşitliği sağlaması dikkat çekti. İkinci yarıda Oğuz Gürbulak'ın 65. dakikada attığı gol ile Çorum FK galibiyete ulaştı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada sol kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Ezeh'in şutunda top kaleci Ahmet'te kaldı.
44. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Ferhat Yazgan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
45. dakikada Rroca'nın pasında kaleci Ahmet ile karşı karşıya kalan Ezeh topu ağlara gönderdi. 1-1
65. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası yan çizgisi üzerinde yerden yaptığı ortada Oğuz Gürbulak topu filelere yolladı. 1-2
90+6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzcan Çalışkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kadir Akıllı, Enes Biroğlu
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Erkam Develi (İshak Karaoğul dk. 71), Rroca (Halil Can Ayan dk. 88), Ali Dere (Hakan Bilgiç dk. 71), İbrahim Akdağ, Ezeh, Mexer, Diouf, Berkan Keskin (Haqi dk. 88 ), Fernandes (Roshi dk. 59)
Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Ali Akman, Wellington, Alper Duman
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Geraldo dk. 72), Arda Şengül, Samudio (Atakan Akkaynak dk. 72), Oğuz Gürbulak (Caner Osmanpaşa dk. 85), Üzeyir Ergün (Kerem Kalafat dk. 86), Erkan Kaş (Cemali Sertel dk. 85), Eze
Yedekler: Eren Bilen, Semih Yıldız, Kerem Kalafat, Kenan Fakılı, Ozan Sol, Kadir Seven
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Goller: Ferhat Yazgan (dk. 44), Oğuz Gürbulak (dk. 65) (Çorum FK), Ezeh (dk. 45) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Samudio, Berkan Keskin (Çorum FK), Erkam Develi, İbrahim Akdağ, Roshi (Keçiörengücü) - ANKARA