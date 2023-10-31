Ankara Keçiörengücü, Burhaniye Belediyespor'u mağlup etti
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Burhaniye Belediyespor'u 4-2'lik skorla yenerek bir üst tura çıktı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Berkan Çetin, Barış Sun, Kerem İlitangil
Ankara Keçiörengücü: Ömercan Avcı, Özer Özdemir, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen (Dk. 79 Arda Şengül), Innocent, Şahverdi Çetin, Halil Can Ayan (Dk. 74 Mara), Bilal Budak, Musa Caner Aktaş (Dk. 79 Hamza Kılıç), Camara (Dk. 69 Mayi), Dembele (Dk. 69 Ariyibi)
Burhaniye Belediyespor: Kemal Canlı, Berk Karınlı, Halil Yekta Kondu (Dk. 68 Burak Gürlekçi), Muhammmet Ali Semiz (Dk. 54 Atakan Doğanay), Talha Cellat, Muhammet Kaan Dönmezer, Abdulsamet Güler, Salih Avcı (Dk. 46 Altan Güler), Oğuzhan Demirer (Dk. 46 Berkay Kalakçı), Emirhan Recep (Dk. 62 Mustafa Kaya), Kadir Kaya
Goller: Dk. 13 Kadir Kaya (Kendi kalesine), Dk. 59 Camara, Dk. 64 Bilal Budak, Dk. 65 Dembele ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 15 ve 39 Emirhan Recep (Burhaniye Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Muhammet Ali Semiz (Burhaniye Belediyespor), Dk. 56 Bilal Budak ( Ankara Keçiörengücü)
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burhaniye Belediyespor'u 4-2 yenerek 4. tura yükseldi.