Ankara haberi! Ünlü bisiklet yarışı Granfondo bu kez Ankara'dan start alacak

Ankara haberine göre Türkiye'de ilk kez 2015 yılında gerçekleşen ve bugüne dek İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere birçok şehirde bisiklet severleri bir araya getiren Granfondo, bu kez başkent Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye'de ilk kez 2015 yılında gerçekleşen ve bugüne dek İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya olmak üzere birçok şehirde bisiklet severleri bir araya getiren Granfondo, bu kez başkent Ankara'da düzenlenecek.

21 Ağustos günü düzenlenecek olan, yerli ve yabancı yüzlerce sporcunun katılacağı Granfondo bisiklet yarışı öncesi lansman gerçekleştirildi. Güven Hastanesi Çayyolu Kampüsü'nde gerçekleştirilen lansmana Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü Genel Müdürü Opr. Dr. Genco Çetinkanat, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Arunç, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu katıldı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Opr. Dr. Çetinkanat, bu tür organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve davetlileri ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Çetinkanat, "Sağlıklı egzersiz yapmanın en temel yollarından biri bisiklet sürmektir. Hem motorlu hem de motorsuz iki tekerlek aşığı olarak sizlerle burada olmaktan şeref duyuyorum. Bisikletin Ankara'da yaygınlaşması, uluslararası alanlarda uluslararası bilinirliği olan şehirlerde bisiklet yollarını görmüşüzdür. Dilerim bu yolları Ankara'da da görürüz. Bunu da sizlerin sayısının artması ve bisiklet sporuna gönül verenlerin sayısının artmasıyla olabilecek bir şey. O yüzden bütün güzelliklerin başlangıcı olmasını dilediğim bu organizasyona bir katkıda bulunmaktan dolayı şeref duyuyoruz ve tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Her türlü desteği sağlıyoruz"

Başkent Granfondo Bisiklet Yarışlarının başarıyla geçmesini temenni eden Arunç, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği sağlıyoruz, sağlayacağız. Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Mansur Yavaş'ın bize bir tembihi var; Türk sporuna ve sporcusuna hizmet etmek. Bu yarışlarda da paydaşlarımızla beraber başarılı gün geçireceğimizi umut ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim saygılar" diye konuştu.

"Türk halkı bisikleti seviyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, bugünün not alınması gereken çok önemli bir gün olduğunun altını çizdi. Türk halkının bisiklet kullanmayı sevdiğini belirten Akyön, "Türk halkı bisikleti seviyor. Çocukluk sevdamız, okul sevdamız, karne sevdamız ve ailece bir arada yapabileceğimiz en spor dalı bisiklet. Bunun başka bir yolu yok. Bunu nerede görüyoruz? Granfondo yarışmalarında görüyoruz. Ankara'da böyle bir yarışı yapmaya cesaret edemedik. Yolundan ve emniyetinde dolayı cesaret edemedik, fakat bugün o kadar güzel bir organizasyona ev sahipliği yapan Güven Hastaneleri'nin değerli yöneticilerine, sponsorlara ve sizlere sonsuz teşekkür ediyorum ki Ankara'da bir ilki başlattınız, bu ilk milat olacak ve Ankara'nın kültürde, sporda, tanıtımda, turizmde, sağlıkta, çevrede bir numara olmasına yol açacaktır" diye konuştu.

"Bu etkinlik bizim için bulunmaz bir nimet"

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu ise şunları kaydetti:

"Başkente bu organizasyonu kazandıran, bu organizasyonun olmasına vesile kılan tüm paydaşlara, destek veren herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı. "Bu etkinlik bizim için bulunmaz bir nimet. Bu açıdan bu etkinliğin hakikaten Ankara'ya kazandırılmış olması ve hem kısa hem uzun parkurlar halinde düzenlenip şehrin tanıtımına vesile olacağından dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak bu tür etkinliklerin, faaliyetlerin artarak devam etmesinden yanayız. Uluslararası düzeyde olmasından yanayız. Kendimizi bu anlamda dünyaya anlatacak, şehrimizi dünyaya açacak sahip olduğumuz güzellikleri dünyaya anlatacak etkinliklerin ev sahipliğini yapmak istiyoruz."

Granfondo, uzun parkuru 103, kısa parkuru 54 kilometre olmak üzere 2 parkurdan oluşan yarış Anıttepe Koşu Parkuru'ndan başlayarak Mogan Gölü'ne uzanarak tekrar başladığı noktada son bulacak. Yarışma için parkurun belirli bölgelerinde sporcu beslenme, sağlık ve genel ihtiyaç istasyonları bulundurulacak. - ANKARA