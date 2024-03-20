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Ankara Fenerbahçeliler Derneği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenledi

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Ankara Fenerbahçeliler Derneğince, şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Ankara Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özel, yönetim kurulu üyesi Orçun Apay ve derneğe bağlı birçok üye katıldı.

İftar programında oluşturulan eğlence alanında birçok çocuk doyasıya eğlenirken, programın sonunda Erol Özel, Sevim Sayım Madak'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Spor

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