Ankara'daki Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'de 39 ülkeden 144 sporcu yarıştı.

Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix Yarışması, Ankara'da sona erdi.

Çayyolu Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyonda 39 ülkeden 144 sporcunun mücadele ettiği yarışmanın son gününde erkekler serbest kategorisinde müsabakalar düzenlendi.

Olimpiyat şampiyonu Evgeni Plushenko'un oğlu Aleksandr Plushenk, ilk kez katıldığı organizasyon konusunda üzerinde stres olduğunu kaydederek "Babam ilk başta her şeyin iyi olacağını ve yapmam gereken şeyin iyi bir karakter ortaya koymak olduğunu söyledi. Sonunda iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum." dedi.

Evgeni Plushenko da Aleksandr'ın kariyerinde uzun süre kaymasını istediğini dile getirdi.

Organizasyonda derceye giren sporcular ve kategorileri şu şekilde:

Genç Kadın:

1- Mei Okada (Japonya)

2- Shuxian Jin (Çin)

3- Stefania Gladki (Fransa)

Genç Erkek:

1- Daiya Ebihara (Japonya)

2- Yehor Kurtsev (Ukrayna)

3- Habin Choi (Kore)

Buz Dansı:

1- Hana Maria Aboian /Daniil Veselukhin (ABD)

2- Dania Mouaden/ Theo Bigot (Fransa)

3- Xinyu Chen/Gordei Chitipakhovian (ABD)

Genç Çiftler:

1- Taisiia Guseva/Daniil Ovchinnikov (Tarafsız)

2- Polina Shesheleva /Egor Karnaukhov (Tarafsız)

3- Anita Mapelli/Noah Quesada Grau (İspanya)

Kaynak: AA