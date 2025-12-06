Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek olan Ankara'da yapımı süren 19 Mayıs Stadyumu'nun inşaatı hızla devam ediyor.

Ankara'nın simgesi olacak 19 Mayıs Stadyumu'nun inşaatı hızla ilerliyor. Drone ile kaydedilen son görüntülerde, stadyumun çelik çatısının montaj aşamasına geldiği ve yapısal iskeletin büyük ölçüde tamamlandığı görüldü.

50 bin kişilik kapasite

Eski stadyum 2018 yılında yıkılmış ve yerine modern, çok amaçlı bir tesis inşa edilmeye başlanmıştı. Yeni stadyum, yaklaşık 50 bin kişilik kapasiteye sahip olacak ve sadece futbol maçları için değil; kongre, kültürel etkinlikler ve farklı spor branşları için de kullanılabilecek.

Dünya çapında tek olan özellik

Stadyumun çatı yapısı 17 bin ton ağırlığında ve dünya çapında tek olma özelliğini taşıyor. Toplam 182 bin 984 parçadan oluşan çelik çatı, mühendislik hesaplamalarına göre dayanıklılığı ve güvenliği en üst seviyede sağlamak için tasarlandı. Çatı, ODTÜ ve İTÜ tarafından onaylanan statik hesaplara uygun olarak 8 farklı betonarme temele oturtuluyor ve tribün betonarmesine 4 farklı noktadan süper kayıcı mesnetlerle bağlanıyor.

Birçok birime ev sahipliği yapacak

Tamamlandığında stadyum; ticari alanlar, mağazalar, restoranlar, müze ve konferans salonları gibi birimlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca okçuluk, tekvando, boks, eskrim, dans, atıcılık, karate, judo, masa tenisi, kick boks ve muay thai gibi farklı branşlar için de alanlar bulunacak.

Uluslararası organizasyonlara uygun bir stat

Taraftarların ve sporcuların konforu düşünülerek tasarlanan stadyumda, 695 açık ve 460 kapalı otopark kapasitesi bulunacak. Zeminin bozulmasını engelleyen teknolojik donanımlar ile stadyum hem güvenli hem de konforlu bir spor ve etkinlik merkezi olarak planlanıyor. Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Ankara'ya çağdaş bir spor ve kültür kompleksi kazandırmanın yanı sıra, uluslararası organizasyonlar için de uygun bir tesis olacak.

Ankara'da yaşayan futbolseverler yapımı devam eden stadyumla ilgili görüşlerini paylaştı.

"Herkes boru yığını olarak görüyor ama inşallah muhteşem bir şey çıkacaktır"

Fenerbahçe taraftarı olduğunu dile getiren Tekin Var, "Milli maçların olması tabii ki duygulandırır, heyecanlandırır. Elbette bir emek var, projedir ancak o tesisleri değerlendirirken Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ile bakarım. İlk etapta gören herkes orayı boru yığını olarak görüyor ama inşallah muhteşem bir şey çıkacaktır. Tabii ki proje için biz yetkili insanlar değiliz ama dışarıdan gördükçe inşallah bir an önce tamamlanır diyoruz. Şu anda demir yığını olarak görünüyor. Milli maçlar olduğu zaman da bir heyecan getirecektir" ifadelerini kullandı.

"Koskoca Ankara'da güzel bir stat yoktu"

Ankaragücü taraftarı olduğunu belirten Burak Silay, "Stadın Ankara'ya daha önceden yapılması lazımdı. Başkent sonuçta. Koskoca Ankara'da güzel bir stat yoktu. 20 sene önce olması gereken projeyi yeni yeni bitiriyorlar. İnşallah biter ve milli maçlar, Avrupa şampiyonluğu gibi herhangi maçlar olduğunda gidip izlemeyi çok isterim. Daha çabuk ve erken biterse, maçları izlemeyi istiyoruz" diye konuştu.

"Heyecanlıyız, milli takımımızı destekleriz"

Stadın ulaşım kolaylığı açısından taraftarın katılımını da etkileyeceğini vurgulayan Ahmet Musa Yeşilkaya, "Çok güzel bir gelişme. Faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii görsel açıdan da önemli olacaktır. Bir kere metroya ulaşım kolay. Ulus, Ankara'nın göbeği. Futbol taraftarla var sonuçta. Gençlerbirliği takımını severim, desteklerim. Aynı zamanda Keçiören'de ikamet ediyorum. Keçiörengücü de favori kulüplerimden bir tanesidir. Heyecanlıyız, milli takımımızı destekleriz. Olursa, halktan birisi olarak kendi açımdan çok memnun olurum" diye konuştu.

"İngiltere'de olduğu gibi milli takımın kendine has stadı olması lazım"

Türkiye'nin başkenti olarak stat eksikliğinin olduğunu ifade eden Hayrullah Sırakaya, "Bir an önce tabii Gençlerbirliği'nin ligde kalmasını, Ankaragücü'nün de lige gelmesini istiyoruz. Başkent'e yakışır bir stat. Bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Görsellerde gördüğümüz gibi olacaksa yakışır bir stat, Avrupa standartlarında bir stat. Konum olarak Ankara'nın merkezi, göbeği. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği yerde. İngiltere'de Wembley Stadyumu'nda olduğu gibi milli takımın kendine has stadı olması lazım. Büyük bir ihtimal Avrupa maçları burada oynanacak. Milli takımımızı canı gönülden destekliyoruz" dedi. - ANKARA