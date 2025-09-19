Ankara'da Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası Başladı
Ankara Ritmik Cimnastik Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvada 5-15 yaş aralığında 410 kız sporcu mücadele ediyor. Etkinlik 21 Eylül Pazar günü sona erecek.
Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası, başladı.
Ankara Ritmik Cimnastik Spor Kulübü tarafından Yenimahalle'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 5-15 yaş aralığında 410 kız sporcu mücadele ediyor.
Turnuva, 21 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor