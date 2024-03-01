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Ankara'da Türkiye Karate Şampiyonası Açılış Töreni Gerçekleştirildi

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Ankara'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nın açılış töreni Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve davetlilerin katıldığı törende, vefat eden milli karateci Emir Buğra Gencan da anıldı. Şampiyona, 3 Mart Pazar günü sona erecek.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonanın açılış törenine Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve davetliler katıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, vefat eden milli karateci Emir Buğra Gencan'ın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Bu yüzden durgun olduklarını vurgulayan Uğuz, "Uzun zamandır Ankara'da böyle bir şampiyona yapmamıştık. Ankara'ya bu şampiyona yakışırdı. Bizlere desteğini esirgemeyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a çok teşekkür ediyorum. Turgut Başkanımız amatör sporlara büyük destek veriyor. Bir ilçe belediye başkanı olarak büyükşehir belediye başkanlarının yapamadığı destekleri yapıyor. İnşallah kendisinin desteklerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli takım seçmelerinin de Türkiye Şampiyonası'nda yapıldığını aktaran Uğuz, katılım gösteren sporculara başarılar diledi.

Şampiyona 3 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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