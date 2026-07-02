Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen psikokültürel gençlik programı sona erdi

Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesi kapsamında düzenlenen "Kardeş Başkent: Ortak Ses, Ortak Ruh" programı, dört gün süren etkinliklerle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre program, kültürel psikoloji ve kültürlerarası psikoloji yaklaşımını merkeze alan yapısıyla Türkiye'de bu alanda gerçekleştirilen ilk psikokültürel gençlik organizasyonu olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş, kapanış konuşmasında, program boyunca kurulan dostluk ve kardeşlik bağlarının Türk dünyasının ortak geleceği adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Güneş, gençlerin ortak tarih ve medeniyet bilinciyle geleceğe umutla yürüyen, ortak ruhu ve ortak değerleri yaşatan en güçlü temsilciler olduğunu belirterek, dört gün boyunca kurulan gönül köprülerinin kalıcı dostluklara dönüşmesini temenni etti.

Türk dünyasının gençlerini tarihi ve kültürel mekanlarla buluşturmanın yanında gençlerin aidiyet duygularını, psikososyal uyumlarını, kültürel kimlik farkındalıklarını ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen programa, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Macaristan ve Moğolistan'dan 80 genç katıldı.

Program kapsamında Türkiye'de öğrenim gören ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınan gençler, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi Ankara'nın tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını psikologlar, sosyal çalışmacılar, manevi danışmanlar ve rehberler eşliğinde ziyaret etti.

Öte yandan gençlere Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından "Türk Dünyası Tarihi" ile TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat tarafından ise "Türk Birliğinin Önemi ve TİKA" konulu konferanslar verildi.

Gençler tarafından ortak sloganı "Türk Dünyası Birlik İçinde Yeniden Doğuyor" olarak belirlenen program, "Benim Ülkem, Benim Hikayem" temasıyla gençlerin kendi ülkelerine ilişkin sunumlarıyla sona erdi.