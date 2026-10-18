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Ankara'da oynanan 11. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor'u 1-0 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara'da oynanan maçta Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor'u 1-0 yendi. Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada Bacuna attı.

Stat: Keçiören Aktepe Stadı

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Mahmut Gülle

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba (Dk. 24 Alperen Selvi), Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Crociata, Camara (Dk. 67 Afena-Gyan), Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Leon Çalışkan), Serdar Gürler (Dk. 67 Bacuna), Arda Çolak (Dk. 46 Özder Özcan)

Boluspor : Tafas, Cuesta, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Ahmet Can Özdemir (Dk. 79 Can Arda Yılmaz), Muhammed Mert (Dk. 80 Abdulsamet Kırım), Tolunay Artuç, Ege Özkayımoğlu (Dk. 58 Bertu Alican Özyürek), Zeki Dursun (Dk. 90+2 Ali Uğurhan Uğurlu), Nurettin Korkmaz (Dk. 57 Furkan Metin), Gonzalez

Gol: Dk. 73 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 8 Arda Çolak, Dk. 20 Crociata, Dk. 79 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 9 Bartu Göçmen, Dk. 29 Canberk Ömer Özdemir ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara'da oynanan karşılaşmada Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA
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