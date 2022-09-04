Ankara'da maç sonu ortalık karıştı! Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme attı

Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendiği mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla birlikte saha karıştı. Ankaragücü taraftarı olduğu belirtilen bir kişi sahaya girerek, orta sahada bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru uçan tekme attı. Saldırganın tekmesi Salih Uçan'a gelirken şahsı Josef de Souza tutarak yere fırlattı.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha karıştı.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA SALDIRI

Hakem Mete Kalkavan'ın maçı bitiren düdüğü çalmasının ardından sahaya giren Ankaragücü taraftarı, orta yuvarlıkta bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru uçan tekme atarken, Salih Uçan'a darbe geldi.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

SALDIRGANI YERE FIRLATTI

Josef de Souza saldırganı tutarak yere fırlatırken tüm futbolcular şahsın üzerine gitti. Güvenlik güçleri saldırganı daha sonra alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Görüntü: Beinsports

JOSEF DE SOUZA'YA KIRMIZI KART

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise Josef De Souza'ya taraftar ile münakaşa etmesinden dolayı kırmızı kart ile cezalandırdı.

SALİH UÇAN: O AN SAKATLANABİLİRDİM

Konuya ilişkin açıklama yapan Salih, "Pozisyonda sırtım dönüktü. Büyük ihtimal bana doğru geliyordu. Cenk Tosun da görmedi. Bir adım atmasa belime doğru tekme yiyecektim. O anda da sakatlanabilirdim. Josef de bunu görüp, hemen o anda taraftarı tutup ittirmek istiyor. Josef, bu takımın kaptanlarından bir tanesi. Josef ne yapacak orada? Ne diyecek? 'Al kardeşim benim takım arkadaşıma yumruk at, tekme at' mı diyecek! O anda arkamdan gelen taraftarı gördü ve ittirmeye çalıştı. Duyduk ki kırmızı kart görmüş, bu çok net haksızlık. Bunun kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. Umarım anlayışla karşılarlar." ifadelerini kullandı.