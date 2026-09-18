Ankara'da düzenlenen Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası'nda Kuzeyboru şampiyon oldu

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Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda merhum Ahmet Göksu'nun adıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuva, son gün karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Günün ilk karşılaşmasında Zeren Spor, Kuzeyboru'yu 22-25, 26-24, 22-25, 25-22 ve 15-9'luk setlerle 3-2 mağlup etti.

Diğer karşılaşmada İlbank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 25-15, 23-25, 27-25, 20-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yendi.

Bu sonuçların ardından Kuzeyboru turnuvayı şampiyon, Zeren Spor ikinci, İlbank üçüncü, Nilüfer Belediyespor Eker ise dördüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA