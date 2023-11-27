Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası 17 yaş altı gençler kategorisi 2. etap müsabakaları tamamlandı. Şampiyon Remzi Akça oldu.

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası 17 yaş altı gençler kategorisi 2. etap müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'ndaki tesislerinde yapılan organizasyonun 2. etap müsabakaları şampiyonu Remzi Akça oldu.

Organizasyonda Muhammed Emin Atabey ikinci, Muhammet Deniz Baldır ve Gökalp Cebeoğlu ise üçüncü olma başarısı gösterdi.