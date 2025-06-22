Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatı Açıklığına Sahip Stadyumu İnşa Ediliyor

Ankara'da Dünyanın En Uzun Çelik Çatı Açıklığına Sahip Stadyumu İnşa Ediliyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilen stadyumun 285 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip üçüncü stadyumu olacak. Projenin ilerleme oranı %65'e ulaştı ve tamamlandığında 45 bin seyirci kapasiteli olacak.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ iş birliğiyle, Ankara'da yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyumunu inşa ediyor. Stadyum inşaatından görüntüler paylaşan Bakanlar Murat Kurum ile Osman Aşkın Bak, "Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor" mesajını verdi.

Başkentte 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine TOKİ tarafından inşasına başlanan komplekste çalışmalar hızla devam ediyor. 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa edilen stadyum, tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından stat inşaatının görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak" ifadelerini kullandı. Bakan Osman Aşkın Bak ise "Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Sadece haftanın bir günü değil, 7 gün 24 saat yaşayan stadyum Ankara'ya çok yakışacak" dedi.

FUTBOL TOPU GÖRÜNÜMÜ

ABD ve Çin'de bulunanların ardından Ankara'da inşa edilen stadyum 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyum olacak. Futbol topu görünümünde inşa edilen stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da yer alacak. Stadyum inşaatında genel ilerleme seviyesi yüzde 65'e ulaştı. Zemin iyileştirmesi imalatları için yaklaşık 5 bin 500 fore kazık imalatı yapıldı. Betonarme inşaat ve duvar inşası yüzde 90 oranında tamamlandı. Çelik konstrüksiyon imalatında ise yüzde 42 seviyelerine gelindi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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