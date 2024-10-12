Ankara'da Diplomatik Tenis Günü Turnuvası Düzenlendi

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde 'Diplomatik Tenis Günü' turnuvası düzenlendi.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Ankara Eğitim Merkezi'nde Diplomatik Tenis Günü turnuvası düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Lüksemburg Büyükelçiliği iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Georges Faber ve Milli Paralimpik sporcular katıldı.

"Örnek olmaya çalışıyoruz"

Etkinliğin açılış maçında oynayan ve maçın ardından spor faaliyetleriyle örnek olmaya çalıştıklarını ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, "Avrupa Spor Haftası'nda daha önceden de turnuvalar oldu. Georges, Lüksemburg büyükelçisi ve profesyonel bir tenisçi. Burada bakanlığımız ve Avrupa Başkanlığı'nı bir araya getirdik. Hep birlikte bir sportif faaliyet yapıyoruz. Açılışı da 2 paralimpik oyuncumuzla yaptık. Sembolik olarak böyle bir çalışma yaptık. Bu tür faaliyetlerde biraz da örnek olmaya çalışıyoruz. Sporun önemi, güzellikleri, kaynaştırıcı kısmı dünyanın dört bir yanından gelen diplomatları ve Ankara'da görev yapan diplomatları bir araya getirmiş oluyor" diye konuştu. - ANKARA