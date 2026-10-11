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Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nda 21 kilometrenin kazananları belli oldu

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Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu Ankara'da koşuldu. 21 kilometrede Hamide Doğangün ile Ali Kaya, 10 kilometrede Pelinsu Şahin ile Enbiya Yazıcı, 4,4 kilometrede Deniz Koyuncu ile Uğur Kemal Derin birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu, Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda sporcular, 21 kilometre, 10 kilometre ve 4,4 kilometre kategorilerinde mücadele etti.

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden başlayan yarışın start ve finiş noktası aynı yer oldu.

Yarışta 21 kilometre kategorisinde kadınlarda Hamide Doğangün, erkeklerde Ali Kaya birinciliği elde etti.

10 kilometre kategorisinde kadınlarda Pelinsu Şahin, erkeklerde Enbiya Yazıcı ilk sırada yer aldı.

4,4 kilometre kategorisinde ise kadınlarda Deniz Koyuncu, erkeklerde Uğur Kemal Derin birinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da organizasyonun 4,4 kilometre kategorisinde koştu.

AASK sporcuları organizasyonda yer aldı

Anadolu Ajansı Spor Kulübünden (AASK) 21 sporcu, organizasyonda farklı kategorilerde mücadele etti.

AASK Atletizm Branşı Sorumlusu ve başmuhabir Hasan Hüseyin Kul, 21 kilometrelik parkuru 1 saat 26 dakika 49 saniyede tamamlayarak 40-44 yaş grubunda 6. oldu.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da AASK adına 21 kilometrelik parkurda koştu. Özhan, 1 saat 40 dakika 15 saniyelik derecesiyle 40-44 yaş grubunda 16. sırayı aldı.

Bazı katılımcılar parkuru arkadaşları ve eşleriyle birlikte koşarken organizasyon boyunca renkli görüntüler oluştu.

Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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