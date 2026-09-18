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Ankara'da Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'si 39 ülkeden 144 sporcuyla sürüyor

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Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'si, Ankara Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda ikinci gününde sürüyor. 39 ülkeden 144 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda ISU Başkan Yardımcısı György Elek, genç sporcuların gelecekte büyük şampiyon olabileceğini söyledi.

Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'si, Ankara'da ikinci gün yarışmalarıyla devam ediyor.

Çayyolu Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyonda 39 ülkeden 144 sporcu mücadele ediyor.

Genç kadınlar, genç erkekler, çiftler ve buz dansı kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Ankara'da bulunan Uluslararası Paten Birliği (ISU) Başkan Yardımcısı György Elek, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Recep Ali Er ile bir araya geldi.

Açıklamalarda bulunan ISU Başkan Yardımcısı György Elek Junior Grand Prix'sinin artistik buz pateninin geleceği açısından ISU için önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Ankara'da yarışan genç sporcuların gelecekte önemli başarılara imza atabileceğini belirten Elek, "Uluslararası Paten Birliği olarak Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Junior Grand Prix'sine burada, Ankara'da ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, ISU açısından çok önemli bir yarışma çünkü buz pateninin geleceği burada. Bu günlerde burada izlediğimiz sporcular, gelecekte ISU'nun ve dünyanın büyük şampiyonları olacak." diye konuştu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun ülkede buz pateninin gelişmesi için gösterdiği çabadan memnuniyet duyduklarını ifade eden Elek, gençlerin bu sporu yakından görmesinin ve tanımasının da önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'de spora verilen öneme dikkati çeken Elek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tüm spor dallarına büyük önem verildiğini biliyorum ve artistik buz patenine de ilgi göstermenizden mutluluk duyuyoruz. Umarız bugün tribünlerde buz patenini izleyen bir çocuk, yarın olimpiyat şampiyonu olmak istediğine karar verir. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz."

Organizasyon, yarın yapılacak genç erkekler serbest program ve genç buz dansı serbest dans yarışmalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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