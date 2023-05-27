Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadınlar Süper Ligi finaline hazırlanıyor

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Benan Altıntaş: Kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, - Kadınlar Süper Ligi'nde finale adını yazdıran ve Fenerbahçe'nin rakibi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 2 Haziran tarihinde yapılacak final öncesi hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Fahri Bayraktar ise geçen senenin şampiyonunu eleyerek finale çıktıklarını hatırlatarak, "İyi bir takımız biz, iyi hazırlandık. Geçen ağustos ayından beri sıkı çalışıyoruz. İyi imkanlara sahibiz. Finalde zirveyi görüp Ankara'ya bir şampiyonluk getirmek istiyoruz. İki takım da birbirini tanıyor. 2 sefer maç yaptık, 1 galibiyet 1 beraberliğimiz var. Takımlarımızın artıları eksileri var. Onları değerlendirip taktiksel çalışmalarla rakibimizi alt etmeye çalışacağız" dedi.