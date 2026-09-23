Ankara, 2027'de Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nı ağırlayacak

Ankara, 2027'de Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre 1-9 Nisan 2027'de Ankara, Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Federasyonun takviminde Samsun'da Flöre Dünya Kupası, İstanbul'da Cadet Circuit de yer alıyor.
2027 Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'na Ankara ev sahipliği yapacak.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Türk eskrimi gelecek dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarla adından söz ettirecek.
Federasyonun 2026-2027 faaliyet takviminde yer alan Kadınlar Kılıç Satellite organizasyonu, İstanbul'da 20 Eylül'de gerçekleştirildi.
Samsun'da 24-27 Eylül'de Flöre Dünya Kupası, Cadet Circuit organizasyonu da 2-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.
Başkent Ankara'da ise 1-9 Nisan 2027 tarihlerinde Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası yapılacak.