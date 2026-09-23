Haberler

Ankara, 2027'de Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nı ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre 1-9 Nisan 2027'de Ankara, Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Federasyonun takviminde Samsun'da Flöre Dünya Kupası, İstanbul'da Cadet Circuit de yer alıyor.

2027 Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'na Ankara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Türk eskrimi gelecek dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarla adından söz ettirecek.

Federasyonun 2026-2027 faaliyet takviminde yer alan Kadınlar Kılıç Satellite organizasyonu, İstanbul'da 20 Eylül'de gerçekleştirildi.

Samsun'da 24-27 Eylül'de Flöre Dünya Kupası, Cadet Circuit organizasyonu da 2-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

Başkent Ankara'da ise 1-9 Nisan 2027 tarihlerinde Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası yapılacak.

Kaynak: AA
Süper El Nino için korkutan tahmin! Şubat 2027'ye kadar 451 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya için korkutan 6 ay! 451 bin kişi hayatını kaybedebilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk

Çırağı vahşice katleden marangoz kalfasından skandal savunma
Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı

Avukatın boğazına bıçak dayadı, 7 yıl hapisle serbest bırakıldı
Okan Buruk'un 'dingil' dediği hakem milli maçta görev alacak

Okan Buruk'un "dingil" dediği hakemi milli maça atadılar
Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken can verdi
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor

Yavaş'ın ardından 7 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

70 yıldır oturduğu evden sedyeyle çıkarıldı! 87 yaşındaki Mari Carmen İspanya'da konut krizinin sembolü oldu

70 yıl sonra kapı önünde! 87 yaşındaki kadın sedyeyle çıkarıldı
Manifest kurucusu Tolga Akış'ın kan, idrar, saç örneklerinde uyuşturucuya rastlanmadı

Ünlü menajerin uyuşturucu testi sonucu belli oldu