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Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı

Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı
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Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dünyanın sayılı orta sahaları arasına giyen Andres Iniesta emeklilik kararı aldı. 40 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 Ekim'de Barcelona'da gerçekleştireceği bir etkinlikte resmi olarak emekliliğini açıklayacak ve gelecekte ne yapacağı hakkında bilgi verecek.

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dünyanın sayılı orta sahaları arasına giyen Andres Iniesta hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

EMEKLİ OLUYOR

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; son olarak geçen sezon Emirates Club forması giyen 40 yaşındaki futbolcu, emekliye ayrılmaya karar verdi. Iniesta'nın 8 Ekim'de Barcelona'da gerçekleştireceği bir etkinlikte resmi olarak emekliliğini açıklayacağı ve gelecekte ne yapacağı hakkında konuşacağı öğrenildi.

INIESTA'NIN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

1996 yılında katıldığı Barcelona altyapısında sırasıyla U16, U19 ve B takımı formaları giyen efsane futbolcu, 2002 yılından 2018 yılına kadar A takımı formasını terletti. İspanyol yıldız bu süreçte; 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Kupası ve 4 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda tam 38 kupa kazandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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