Mazzon: Herkes Bizden Endişelenmeli

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenör Andrea Mazzon, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'na önce kendilerinin hazır olması gerektiğini belirterek, "Öncelikle diğerleri bize göre oynamalı. Herkesin bizim hakkımızda endişelenmesi gerekiyor. Grubumuzda Avrupa'nın en iyi takımı var" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenör Andrea Mazzon, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hazırlıkların iyi gittiğine vurgu yapan Mazzon, "Herkesi eşit duruma getirmeye çalışıyoruz. Şu anda 1 ile 10 arasında bakacak olursak 7 düzeyindeyiz. Önümüzdeki oyunlar bizi dünya kupasına hazırlayacak. Bazı kızlarımızda fiziksel sorunlar var ama çok büyük sorunlar yok. Çok şanslıyız. Çok güzel bir tesisimiz var. Bizi inanılmaz şekilde hayallerimizin ötesinde destekleyen federasyonumuz var. Bence takımdaki hiç kimse buradaki ortamla ilgili şikayette bulunamaz. Her şey mükemmel. Oyuncuların tek yapması gereken basket atmak" ifadelerini kullandı.

"Almanya'da çok fazla Türk yaşıyor, şanslıyız"

Andrea Mazzon, şampiyonanın düzenleneceği Almanya'da çok fazla Türk olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Her şeye olumlu bakarım. Çok şanslıyız. Almanya'da çok fazla Türk yaşıyor. Bizim de onlara ihtiyacımız var. Her yerde onlara ihtiyacımız var. Nasıl ki İtalya futbol takımı dünya kupası kazandığı zaman orada daha fazla İtalyan vardı. Onun gibi bir şey olacak. Çok fazla desteğimiz olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"ABD, basketbolcular için çok çılgınca kural koyuyor"

Beren Burke ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Mazzon, ABD'de oynayan oyuncuların milli takımlarda sorun olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, "Beren'i bir tek televizyonda görüyorum. ABD ile siyasi açıdan değil spor açısından da çok büyük problemimiz var; kadın ve erkek milli takımları olarak. Bütün genç oyuncuları, üniversitelerden, kolejlerden alıyorlar. Çok da çılgınca kural koymuşlar. Dünya şampiyonası başlamadan 5 gün önce gelebiliyorlar. Milli takıma çok faydası olmuyor. Mesela Fransa'nın 12 oyuncusu orada. Belçika'nın 3 oyuncusu var. Nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Sadece iki antrenman yapabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Herkesin bizim hakkımızda endişelenmesi gerekiyor"

Gruptaki stratejiye yönelik soruya Mazzon, "Hep bizden ne isteniyor; dünyada en iyi 16 takımdan biri olmak. 16 takım arasında olmak kolay değil. Şu anda bir stratejimiz olamaz. Önce kendimiz hazır olmamız gerekiyor. Öncelikle diğerleri bize göre oynamalı. Herkesin bizim hakkımızda endişelenmesi gerekiyor. Grubumuzda Avrupa'nın en iyi takımı var. FIBA sıralamasına göre bakarsak Belçika, diğer Avrupa takımlarından iyi. Avustralya da olimpiyatlarda bronz madalya kazandı. Benim görüşüme göre neden olmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı