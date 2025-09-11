Andre Onana Trabzonspor'a Geldi

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzon'a geldi.

Bordo-mavili taraftarlar, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda 29 yaşındaki kaleciyi sevgi gösterileriyle karşıladı.

Tribün liderlerinin çiçek ve kaşkol hediye ettiği Onana, taraftarların coşkusuna eşlik etti. Taraftarlar, deneyimli kaleciye duydukları güveni dile getirerek başarı temennisinde bulundu.

Onana, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Deneyimli kaleci, taraftarların kendisini sevgi gösterileriyle karşılamasına ilişkin, "Tabii ki bu da beni çok mutlu eden bir duygu. İnsanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz çok önemli. İnsanların ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de bir an önce çalışmalara başlayıp, saha içinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum." diye konuştu.

Andre Onana, takımının Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma öncesinde hazır olduğunu vurgulayarak, "Bu tür maçlara her zaman hazırım. Hatta hazır doğduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabii ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz de kendi gücümüzün farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer görüşmelerinin de iyi geçtiğini anlatan Onana, "Aslında nasıl başladığından ziyade, nasıl bittiği önemli. Görüşmeler, yaptığımız bütün diyaloglar çok iyi geçti. Çok iyi sonuçlandı, zaten ben de buradayım. Dolayısıyla çok çabuk geliştiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Onana, takım arkadaşı Altay Bayındır ve başka oyuncularla konuşarak bilgi aldığını belirterek, "Hem kulüp hakkında hem takım hakkında hem de lig hakkında çok güzel şeyler söylediler. Burada olma sebeplerimden bir tanesi de bu şeyler." dedi.

Tecrübeli kaleci, daha sonra kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.