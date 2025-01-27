Uçaktan fotoğraf paylaştı: Anderson Talisca'nın geliş saati belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, Anderson Talisca'ya kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Anderson Talisca bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

SAATLER KALDI

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a gelecek.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bu akşam saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek. Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.

UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Öte yandan Anderson Talisca, kendisini taşıyan özel jetten bir fotoğraf paylaştı. Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;