Uçaktan fotoğraf paylaştı: Anderson Talisca'nın geliş saati belli oldu
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca ile anlaşma sağladı. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Talisca, 1.5 yıllık anlaşma imzalayacak. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a inecek olan futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak. Brezilyalı yıldız, kendisini taşıyan özel jetten bir de fotoğraf paylaştı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Anderson Talisca'ya kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Anderson Talisca bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.
SAATLER KALDI
Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a gelecek.
30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bu akşam saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek. Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.
UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF GELDİ
Öte yandan Anderson Talisca, kendisini taşıyan özel jetten bir fotoğraf paylaştı. Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.
İşte o paylaşım;