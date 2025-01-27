Üye Girişi
Haberler
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı

Gezi Parkı soruşturmasında menajer Ayşe Barım tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu

Gazzelilerle ilgili korkunç planları belli oldu

Uçaktan fotoğraf paylaştı: Anderson Talisca'nın geliş saati belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca ile anlaşma sağladı. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Talisca, 1.5 yıllık anlaşma imzalayacak. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a inecek olan futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak. Brezilyalı yıldız, kendisini taşıyan özel jetten bir de fotoğraf paylaştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Anderson Talisca'ya kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Anderson Talisca bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

SAATLER KALDI

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a gelecek.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bu akşam saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek. Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.

UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Öte yandan Anderson Talisca, kendisini taşıyan özel jetten bir fotoğraf paylaştı. Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

Anderson Talisca'nın geliş saati belli oldu

Uçaktan fotoğraf paylaştı: Anderson Talisca'nın geliş saati belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte Talisca'nın ilk açıklaması
img

Trump, bir eyaleti ülkeden kopma noktasına getirdi
img

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYilmaz Haydar:

besiktaslıyım kıskandım helal olsun fenerin suana kadar yaptıgı en kral transfer bence fener gs parcalar gelecek macta bizide yener cunku biz daha oyun sitili sistemi yok

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Konser verir anca

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Şu saçılan milyon dolarlara bakarmısınız ne o g sarayı geçeyim yada fener olmasın ben olayım değermi zaten 2 takım kapışıyor ve harcanan paraya enerjiye yuh diyorum edirnenin dışında bir varlığınız yok bu ihtiras ne arkadaş yılda kendi aranızda 4 maç yapın mesela kazanan kupayı alsın sonra bir daha zaten bu gün yapılan da o

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGhostyEis:

bu adam 25 yaşındaki hali yok çinde kendini heba etti o.zamanlar gelmeliydi şimdi 30 en fazla 3 yıl oynar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Erdoğan:

Arabistan gibi ağır tempolu ligden gönderilen biri bizim burda ne yapabilir. bunuda takımınıda 23 şubat ta AliSami Yen e gömerler. Nasıl rahat harcıyor lar klubü parasını yazık valla tüh tüh )))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyadaki 'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 33 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.