Anderson Talisca'dan son 2 maçta 6 gol

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Brann karşısında yaptığı hat-trick'in ardından bugün de Konyaspor filelerini 2 kez sarstı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 4-0'lık skorla geçerken Talisca 2 golle yıldızlaştı. 11 Aralık'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında hat-trick yapma başarısı gösteren Anderson Talisca, Konyaspor karşısında 2 gole imza attı. Karşılaşmanın 28. dakikasında penaltıdan takımının öne geçiren 31 yaşındaki forvet, 37. dakikada ceza sahası dışından plase vuruşla fileleri havalandırdı.

Talisca bu gollerle Süper Lig'de 8. golüne ulaştı. Brezilyalı futbolcu Gaziantep FK müsabakasında da 2 gollük katkı sağlarken, Kocaelispor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Konyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Talisca, Konyaspor karşısında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL