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Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarını yalanladı

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığına dair çıkan iddiaları Instagram hesabından yalanladı. Nfc1world'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile Talisca arasında ocak ayı transferi için sözlü anlaşmaya varıldığı ve Fenerbahçe'nin Al Nassr ile görüşmelere devam ettiği belirtilmişti. Ancak Talisca, bu iddiaları 'Fake news' (Yalan haber) diyerek yalanladı.

Anderson Talisca, Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığına dair çıkan haberi Instagram'da yalanladı.

Nfc1world'de yer alan haberde Talisca ile ilgili, "Türk kulübü Fenerbahçe ile Anderson Talisca arasında ocak ayı transferi için sözlü anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe, anlaşma şartlarını görüşmek üzere Al Nassr ile görüşmelere devam ediyor. Fenerbahçe anlaşmayı tamamlama konusunda iyimser" ifadeleri kullanıldı.

TALISCA'DAN JET YALANLAMA

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Instagram'dan paylaşılan söz konusu habere jet bir yanıt verdi. Brezilyalı futbolcu gönderinin altına, "Fake news (Yalan haber) yazdı.

Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarını yalanladı

Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarını yalanladı
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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