Üye Girişi
Haberler
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacak mı?

Fenerbahçe'ye hayırlı olsun: Anderson Talisca'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan basını, Fenerbahçe'nin transferi için yoğun mesai harcadığı Al Nassr forması giyen Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştığını ve Brezilyalı yıldızın bu gece (perşembeyi cumaya bağlayan gece) Fenerbahçe için İstanbul'a geleceğini yazdı.

Fenerbahçe'ye olan transfer süreci uzun süredir devam eden Anderson Talisca için sar-laciverrtlileri heyecanlandıracak yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA TAMAM, BU GECE İSTANBUL'DA

Suudi Arabistan basınından Al-Yaum; Talisca'nın bu gece (perşembeyi cumaya bağlayan gece) Fenerbahçe'ye olan transferini tamamlamak için İstanbul'a gideceğini öne sürdü. Haberde, Fenerbahçe'nin bu transfer için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya vardığı imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme üzerinden pazarlık yaptı. Sarı lacivertli yönetim, "Çok uzun vadeli bir kontrat yapmayalım ama istediği parayı verelim. Al-Nassr'dan kazandığı paraya yakın bir para verelim, bizim şampiyonluğa ihtiyacımız var, bizi şampiyon yapsın, yeni bir kontrat veririz" dediği belirtildi.

AL NASSR'DAKİ PARASINDAN VAZGEÇMİYOR

Al Nassr, 10 milyon euro kazanan Brezilyalı oyuncunun alacaklarının yarısından vazgeçmesini istediği ancak oyuncunun bu parayı bırakmadığı aktarıldı. Fenerbahçe yönetimi, alacaklarının bir kısmını daha karşılamak istediğini Talisca'nın menajerine bildirdi. Suudi Arabistan'ta temaslarını sürdüren sarı lacivertlilerin transferi kısa süre içinde bitirip oyuncuyu Göztepe maçında tribüne çıkartmak istediği ifade edildi.

TALISCA'NIN RAKAMLARI

Al-Nassr ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol ayak, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imza atmıştı. Bahia altyapısında yetişen Sambacı futbolcu Anderson Talisca daha sonra Benfica, Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da oynadı.

Fenerbahçe'ye hayırlı olsun: Anderson Talisca'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
img

Sahte peygamber tutuklandı, evinde bulunanlar şoke etti!
img

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFA null:

yalan haber

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Yatarak cikciklerin oaesları yemeye geliyooo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Faizlerin düşürülmesini istiyorum

ABD'nin yeni başkanı Trump'tan kritik faiz mesajı!
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.