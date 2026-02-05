Haberler

Talisca, gollerine kupada da devam etti
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'ya karşı oynanan maçta 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını 19'a çıkardı. Fenerbahçe, maçı 3-1 kazanarak grup aşamasındaki mücadelesine devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadeleye yedek kulübesine başlayan Anderson Talisca, 2 gole imza attı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında ceza sahasına koşu yapan Talisca, sol çaprazdan kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Mücadelenin 76. dakikasında ceza sahasında düşürülerek takımına penaltı kazandıran 32 yaşındaki futbolcu, 78'de farkı 2'ye çıkardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 33 kez sarı-lacivertli formayı terleten Talisca, gol sayısını 19'a yükseltti.

Brezilyalı futbolcu Trendyol Süper Lig'de 11 gole imza atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 gol kaydetti. - İSTANBUL

