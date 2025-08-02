Anderlecht, Yasin Özcan'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anderlecht, Aston Villa'dan 19 yaşındaki defans oyuncusu Yasin Özcan'ı bir yıllık kiralama sözleşmesiyle kadrosuna dahil etti. Sportif direktör Olivier Renard, Yasin'in defans hattına katkı sağlayacağını belirtti.

Anderlecht, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki defans oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Anderlecht'in sportif direktörü Olivier Renard "Yasin Özcan, sol ayaklı bir stoper ve aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor. Aradığımız profile tam olarak uyuyor. Türkiye Süper Ligi'nde sağlam bir deneyime sahip ve defans hattına daha fazla rekabet getirecek," ifadelerini kullandı.

Bu sezon yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan İngiliz ekibine transfer olan Yasin, Alpay Özalan'ın ardından Aston Villa'nın kadrosuna kattığı ikinci Türk oyuncu olmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Sinem'i katleden cani kamp yaparken yakalandı

Sinem'in katili keyif yaparken yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 79 puanla ipi göğüsleyecek

Daha Süper Lig başlamadan şampiyonu tahmin ettiler: 3 puan farkla...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.